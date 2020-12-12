İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sessiz sokaklarda köpek egemenliği

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde sokağa çıkma yasağında cadde ve sokaklarda toplu gezerek yiyecek arayan ve birbirleriyle dalaşan sokak köpekleri dikkat çekiyor.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde sokağa çıkma yasağında cadde ve sokaklarda toplu gezerek yiyecek arayan ve birbirleriyle dalaşan sokak köpekleri dikkat çekiyor.


Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağında Cumhuriyet Meydanı'nda bir düzineye yakın köpeğin toplu gezmesi ve birbirleriyle dalaşmaları dikkat çekiyor. Köpeklerin oturma banklarının üzerine çıkarak yiyecek aramaları esnasında ilginç görüntüler ortaya çıktı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.