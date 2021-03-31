Sevdiğin köyünde kuş evleri

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde kuşların soğuktan korunması ve barınması için Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yaptırılan 50 adet kuş evi ağaçlara bırakıldı.

Sevdiğin Köyü İlkokulu ve Anaokulu'nda düzenlenen etkinliğe Kaymakam Mehmet Can İrdelp, İl Genel Meclis üyeleri Oğuz Süngü ve Zeki Öztürk ile kamu kurum ve kuruluş amirleri katıldı.

Altıntaş İlçe Orman İşletme Müdürlüğünce hazırlanan 50 adet kuş evine Sevdiğin köyünde eğitim gören öğrenciler kendi isimlerini verdi ve kuş evleri okul bahçesinde bulunan ağaçlara asıldı.

Doğal yaşamı destekleme ve ekolojik dengeyi koruma amacıyla düzenlenen etkinlik sonrasında Kaymakam İrdelp öğrencilere uçurtma, şapka ve boya kalemi hediye etti.