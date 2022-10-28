İhlas Haber Ajansı

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Sevgi Taşdemir Cumhuriyet Koşusunda il üçüncüsü oldu

Kütahya’da yapılan 29 Ekim Cumhuriyet Koşusunda Yıldız Kızlar Kategorisinde üçüncü olan Hisarcık Kutluhanlar Ortaokulu öğrencisi Sevgi Taşdemir Ankara’ya yapılacak Atatürk Koşusunda Kütahya’yı temsil edecek.

Kütahya'da yapılan 29 Ekim Cumhuriyet Koşusunda Yıldız Kızlar Kategorisinde üçüncü olan Hisarcık Kutluhanlar Ortaokulu öğrencisi Sevgi Taşdemir Ankara'ya yapılacak Atatürk Koşusunda Kütahya'yı temsil edecek.


Kütahya'da yapılan 29 Ekim Cumhuriyet Koşusunda üçüncü olan Sevgi Taşdemir'i başarısından dolayı tebrik eden Kutluhallar Ortaokulu Müdürü Mehmet Bodur,” Sevgi Taşdemir'in 10 Kasım tarihinde Ankara'da yapılacak olan Atatürk Koşusunda okulumuzu, ilçemizi ve Kütahya'yı en iyi şekilde temsil edeceğine yürekten inanıyor ve başarılarının devamını diliyorum. Öğrencimizin başarısında emeği geçen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, okul idaremize, öğretmenlerimize ve velimize teşekkür ediyorum" dedi.

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