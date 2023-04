Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulunda Mangala ve Satranç oyunları seferberliği

Hisarcık Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu'nda, Zeka oyunları sosyal faaliyetleri çerçevesinde Mangala ve Satranç oyunları seferberliği başlatıldı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Okul Müdürü İbrahim Sezer,” Okulumuz koridorlarından ortaokul öğrencilerimizin sınıflarının bulunduğu katlarda, öğrencilerimizin teneffüslerde ve boş zamanlarında her an ulaşabileceği şekilde Satranç ve Mangala masaları kurulmuş olup, zeka ve strateji oyunu olarak tescillenen Mangala oyununun olsun Satranç oyununun olsun genç kuşaklara tanıtılması ve okulumuzda yaygınlaştırılması hedeflenmiştir. Bu hedefler çerçevesinde yaptığımız planlar, koridorlara kurduğumuz oyun masaları neticesinde, teneffüslerde bile bu oyun masalarına öğrencilerimiz tarafından çok yoğun ilginin olduğu görülmektedir. 5-6-7-8. olmak üzere okulumuzun her kademesinden yoğun ilgiyle karşılanan bu sosyal faaliyetlere, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzce Dereköy Fatih Seven Ortaokulu'nun ev sahipliğinde düzenlenen Mangala Turnuvası'na okulumuzdan da 6-7-8. Sınıflardan birer öğrenciyle katılım sağlanmış, bir öğrencimizin dereceye girmesi bizleri sevindirmiştir. Okulumuz vizyon ve hedefleri çerçevesinde, gençlerimizin bu sosyal faaliyetlere daha fazla yönlendirilmesi ve daha başarılı olmaları için gerekli plan ve etkinlikler tüm hızıyla yapılmaya devam edecektir” diye konuştu.