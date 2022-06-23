Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde seyir halindeyken bir anda tutuşarak alev alev yanan otomobil kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı'dan Kütahya istikametine giden Abdullah S.'nin idaresindeki 60 EL 006 plakalı BMW marka otomobil seyir halindeyken ilçe çıkışında Kayıköy yol ayrımında bir anda alev aldı. Sürücü ise alevlerin yükselmesi ile son anda kendini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi. Çevredeki sürücüler kendi imkanları ile yangına müdahale etmeye çalıştı. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevler içinde kalan araca müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Kimsenin yaralanmadığı yangında lüks otomobil kullanılamaz hale geldi. Soğutma çalışmaları biten otomobil çekici yardımıyla kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.