Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Kütahya’da seyir halinde olan bir otomobil alev alev yandı.
Kütahya'da seyir halinde olan bir otomobil alev alev yandı.
Kütahya-Tavşanlı karayolunun 19. kilometresinde yaşanan araç yangınında otomobil alev alev yandı. Olayda yaralanan olmazken itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında Kütahya-Tavşanlı karayolunun bir şeridi trafiğe kapatıldı. Yangının söndürülmesinin ardından otomobil bulunduğu yerden kaldırılırken yol trafiğe açıldı.
Yangın sonrası araç hurda yağını haline gelirken, olayla alakalı soruşturma başlatıldı.