İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Kütahya’da seyir halinde olan bir otomobil alev alev yandı.

Kütahya'da seyir halinde olan bir otomobil alev alev yandı.


Kütahya-Tavşanlı karayolunun 19. kilometresinde yaşanan araç yangınında otomobil alev alev yandı. Olayda yaralanan olmazken itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında Kütahya-Tavşanlı karayolunun bir şeridi trafiğe kapatıldı. Yangının söndürülmesinin ardından otomobil bulunduğu yerden kaldırılırken yol trafiğe açıldı.


Yangın sonrası araç hurda yağını haline gelirken, olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.