Seyir terasına eğitimli kadro

Kütahya'nın Simav ilçesindeki Karşıyaka tepesine belediye tarafından kurulan seyir terasında, eğitimli kadro tarafından turistik hizmet verildiği belirtildi.

Tek tip elbise ile, müşteri memnuniyetini esas alan belediye personeline, daha önce turistik Eynal Kaplıcaları'nda kendi alanlarında eğitim verildiği belirtildi.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, "Bu yıl hizmete açtığımız seyir terası, iç ve dış turizm alanında büyük bir açığı kapattı. Hafta içi ve hafta sonu müşteri yoğunluğu yaşayan tesisimiz, özellikle sabah kahvaltılarında çok tercih ediliyor. Belediye Başkanlığı tarafından kıyafet desteği sağlanan eğitimli personelimiz, geçen yıl Eynal kaplıcalarında düzenlenen turizm hizmetleri ile ilgili seminerlere katıldılar. Termal kent Simav'ı ve Eynal Kaplıcaları'nı kuş bakışı gören seyir terası tesisimiz, Eynal kaplıcalarına tur ile ilçe dışından gelen misafirlerimizin uğrak yeri oldu“ dedi.