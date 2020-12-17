Şiddetle mücadele değerlendirildi

Kütahya’da, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu’nun uygulanmasında koordinasyonun artırılması amacıyla Kütahya Valisi Ali Çelik başkanlığında toplantı yapıldı.
Kütahya'da, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu'nun uygulanmasında koordinasyonun artırılması amacıyla Kütahya Valisi Ali Çelik başkanlığında toplantı yapıldı.
Toplantıda kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında uygulanan tedbirler ile kurumların çalışmaları değerlendirildi.