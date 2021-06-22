Şiddetli yağışın yaraları sarılıyor

Kütahya'nın Simav ilçesinde önceki yaşanan şiddetli yağış sonrası kapan, Simav-Dağardı yolu trafiğe açılarak yol temizleme çalışmaları tamamlandı. Naşa Beldesi Kabaarmut Mahallesi'ndeki derenin taşması sonucu yollarda meydana gelen hasarın, Karayolları ve Belediye işbirliğiyle yapıldığı bildirildi.

Naşa Belediye Başkanı İbrahim Yavuz, Taşarak ve Sülekavak mevkiine akan derenin taşması sonucu yollarda oluşan hasarın, aralıksız çalışma sonunda düzeltildiğini belirterek, Emeği geçen Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim ve Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Kulat'a desteklerinden dolayı teşekkür ettiğini ifade etti.

Simav Ziraat Odası Başkanı Kadir Bütüner, şiddetli yağış sonrası tarım arazilerindeki zarar tespit çalışmalarının devam ettiğini, çiftçilerin yaralarını sarmak için destek olacaklarını belirtti.