Şifalı kaplıca suyunun turizme kazandırılmasını istiyorlar

Kütahya'nın Domaniç ile Tavşanlı ilçeleri arasındaki arazide bulunan ve vatandaşlar arasında "Uyuz Hamamı" diye adlandırılan kaplıca suyunun turizme kazandırılması isteniyor.

Derme çatma hamamın, başta deri rahatsızlıklarına iyi geldiği, bu sebeple şifa arayanlar tarafından büyük rağbet gördüğü belirtildi. Yaklaşık 36 derecede olan kaynar doğal su sedef, mantar gibi deri hastalıkları bulunan kişilerce büyük rağbet görüyor.

Suyun şifalı olduğunu söyleyen ve çocukluğundan bu yana buralara geldiklerini belirten İbrahim Yurtlu (41), "Vaktiyle burada 7 adet küçük havuz bulunmaktaydı, şimdi ise girilebilecek 2 ve toplamda 3 havuz var. Zamanla Kocasu nehrinden gelen sel suları bu yapıları tahrip etmiş. Ilıcanın suyu, kükürt kokulu ve kireç renginde olup bembeyazdır. Bu şifalı su, ılık olup uyuz hastalığına, çıbanlara, yaralara, deri hastalıklarına ve hayvanların şap hastalığına iyi gelmekte, 10 dakika içerisinde suda kalan el veya ayaklar bembeyaz tertemiz olmakta. Buraya, gerek Hamitabat mahallesinden gerekse Muhacirler köyünden toprak yol ile ulaşmak çok kolay. Bu tarihi hamamın turizme kazandırılması gerekmektedir. Yetkililerden sadece buraya dört duvar örülerek bakım yapılmasını istiyoruz. Burası ileride sağlık turizmine kazandırılabilir" dedi.

Ilıcayı ziyarete geldiğini belirten Niyazi Turgut (42) ise Hamitabat ile Muhacirler köyü arazisi sınırında çok güzel doğa manzaralı bir yere sahip olduğunu ifade ederken, " Edindiğimiz bilgilere göre Roma - Bizans dönemine ait bir yer burası ve burada Horasandan yapılma hamam duvarları kalıntıları ve oyularak yapılmış su yolu ve hamam odaları bulunmaktadır. " dedi.

Tavşanlılı yöresel sanatçı Aşık Mustafa Yaman ise birçok kez buraya geldiğini ve şifa bulduğunu ifade etti.