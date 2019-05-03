'Sıfır atık' için seferber oldular

Kütahya'nın Emet ilçesinde sıfır atık projesine destek olmak için düzenlenen 'Tüm ilçe ve köylerde temizlik' etkinliğine 3 bin 500 öğrenci, öğretmeler ve veliler katıldı.

İlçe merkezi ve köylerdeki okullarda eş zamanlı olarak başlayan ve 30 dakika süren okul etrafında 100 metrekare alanda tüm çöpleri toplama etkinliğine ilçe protokolü eksiksiz katıldı. Etkinlikte anasınıfı öğrencilerinin heyecanı ve çevre duyarlılığı büyük beğeni topladı.

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, yaptığı açıklamada, ''Cumhurbaşkanımız ve eşleri hanımefendinin koordinasyonunda yürütülen sıfır atık projesinin bugün yeni bir aşamasında bir aradayız. Bugün bu projenein eğitim ve bilinçlendirme sürecinde okul öğrencilerimizle, gençlerimizle ve çocuklarımızla sahadayız. Bu bir sosyal sorumluluk projesi ve aynı zamanda çevreye duyarlılık projesidir. Bu proje kapsamında öğrencilerimiz ve gençlerimizde, bir tarafta sosyal sorumluluk bilincini üst düzeye çekmekteyiz ve yine aynı şekilde çevreye duyarlılıklarını da arttırmaktayız. Sıfır atık projesinin en önemli bileşkeni ise saha uygulamasıdır. Bugün saha uygulaması yaparak okullarımızın çevresini önemli ölçüde temizleyeceğiz. Bu vesile ile Emet halkına da evlerinin önünü temizlemeleri konusunda çağrıda bulunduk'' dedi.

Uygarlık ve medeniyetin, insanının çevre ile uyum içinde yaşamasıyla gerçekleştiğini belirten Emet İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Cöre, ''Her derece ve türdeki köylerimiz ve merkezimizden 24 okulumuzda yaklaşık 3 bin 500 öğrenci öğretmen ve velilerimizle beraber toplum hizmeti kapsamında çevre etkinliği yaptık. Bu etkinliğimize sayın Kaymakamımız başta olmak üzere Belediye Başkan Vekilimiz, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, velilerimiz ve okul aile birliklerimiz çok ciddi bir destek verdiler. Belediye başkanlığımız öğrencilerimizin temizlikle alakalı eldivenleri ve diğer temizlik malzemelerini temin ettiler. Burada bizim amacımız öğrencilerimizin sorumluluk duygularını geliştirmek, iş birliği yapmalarını sağlamak, doğanın dengesinin sağlanmasında ciddi bir katkıda bulunmak, doğanın dengesinin bozulmasını engellemek gibi amaçlarımız var. Ramazan öncesi yapmış olduğumuz bu etkinliğin topluma ciddi bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Bilinmelidirki çevre sorunlarının çözümü muhakkak eğitimle oluyor. Ben bu etkinliğe katılan herkese çok teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı.