Silahla boynundan vurulan kişi ağır yaralandı

Kütahya'da, boynundan tabanca ile vurulan kişi ağır yaralandı, olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

Fuat Paşa Mahallesi Fatih Sanayi Sitesi'ndeki bir oto elektrik tamirhanesinden silah sesi gelmesi üzerine iş yerine giden çevredekiler, Recep Altınok'u (21) yerde kanlar içerisinde buldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tabancayla ateş edilmesi sonucu boynundan ağır yaralanan genç, 112 acil servis ekiplerince Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Altınok'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin ise tamirhanenin sahibi H.Ö. ve kardeşi Ö.Ö, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Olayda kullanılan ruhsatsız tabancaya da el konuldu.

Şüphelilerin ilk ifadelerinde, tabancanın kazara ateş alması soncu olayın meydana geldiğini iddia ettiği belirtildi. (EFE)