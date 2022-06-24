İhlas Haber Ajansı

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Silahla tehdit, mala zarar verme zanlısı iki kişi silah ve mühimmatlarla yakalandı

Kütahya’da işyerinin camlarını kırarak zarar veren ve sosyal medyadan tüfek ve tabanca ile resim paylaşan iki şahıs, polisin kovalamacası sonucu silah ve mühimmatlarla birlikte yakalandı.

Kütahya'da işyerinin camlarını kırarak zarar veren ve sosyal medyadan tüfek ve tabanca ile resim paylaşan iki şahıs, polisin kovalamacası sonucu silah ve mühimmatlarla birlikte yakalandı.


İl Merkezinde bir işyerinin camlarını kırarak zarar veren ve sosyal medyadan tüfek ve tabanca ile resim paylaşan F.M. (23) ve F.Q. (27) isimli şahıslar Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda kovalamaca sonucu yakalandı. F.Q.'dan bir adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 4 adet dolu fişek, F.M.'den bir adet ruhsatsız otomatik şarjörlü av tüfeği, 4 adet dolu fişek ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüpheli şahıslar gerekli işlemler için Polis Merkezine teslim edildi.

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