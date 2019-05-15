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Silahlı kavgada ağır yaralanan kadın kurtarılamadı

Kütahya’nın Emet ilçesinde aralarında husumet bulunan akrabalarıyla tartışan bir kişi tarafından silahla vurulan ve ağır yaralanan Hatice Özel, tedavi gördüğü Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kütahya'nın Emet ilçesinde aralarında husumet bulunan akrabalarıyla tartışan bir kişi tarafından silahla vurulan ve ağır yaralanan Hatice Özel, tedavi gördüğü Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Emet ilçesine bağlı Yarış köyünde yaşayan Davut Özel. (71), önceden husumetli olduğu akrabası Mehmet Özel (65) ile henüz belirlenemeyen bir nedenle karşılaştıkları yolda tartışmaya başlamış ve tartışmanın uzaması ve kavgaya dönmesi üzerine Davut Özel, üzerindeki tabancayla Mehmet Özel, eşi Hatice Özel (60) ve oğlu Ahmet Özel'e (43) ateş etti. Olayda ağır yaralanan 60 yaşındaki Htice Özel, 7 gündür tedavi gördüğü Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.


Hatice Özel'in ölümüne sebep olan Davut Özel, daha önce mahkemeye çıkarılıp tutuklanarak Tavşanlı T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderilmişti.

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