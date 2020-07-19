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Silahlı saldırıda ağır yaralanan genç kız 1 aydır verdiği yaşam savaşını kaybetti

Kütahya’nın Gediz ilçesi Yenikent beldesinde 21 Haziran’da ailesine yönelik düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan genç kız, yaklaşık 1 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kütahya'nın Gediz ilçesi Yenikent beldesinde 21 Haziran'da ailesine yönelik düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan genç kız, yaklaşık 1 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


21 Haziran'da İsmail Yiğiter'in kullandığı içinde eşi Hatice ve kızı Hamide Yiğiter'in bulunduğu 43 LG 339 plakalı otomobile, Gediz-Uşak karayolu Yenikent Kavşağı'nda 5 kişi tarafından silahlarla çapraz ateş açılmıştı. İsmail Yiğiter olay yerinde hayatını kaybederken, kızı Hamide Yiğiter ağır yaralanmıştı. Hatice Yiğiter'in ise tedavisi tamamlanarak taburcu edilmişti. Olayı gerçekleştiren İ.M., İ.M., R.G., E.M. ve B.G. olaydan sonra jandarma tarafından yakalanarak hakim karşısına çıkarılmış ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişlerdi.


Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaklaşık 1 aydır tedavisi süren Hamide Yiğiter, verdiği yaşam savaşını kaybetti. Hamide Yiğiter'in cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Genç kızın cenazesinin Uşak'ta toprağa verileceği öğrenildi.

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