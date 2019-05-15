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Silajlık mısır üretimi çiftçinin yüzünü güldürüyor

Kütahya’nın Simav ilçesinde Özel İdare Müdürlüğü bütçesiyle 528 dekarlık silajlık mısır projesinin Boğazköy ve Akdağ Beldesinde başladığı bildirildi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde Özel İdare Müdürlüğü bütçesiyle 528 dekarlık silajlık mısır projesinin Boğazköy ve Akdağ Beldesinde başladığı bildirildi.


Simav Tarım ve Orman İlçe Müdürü Murat Tokdemir, kaba yem ihtiyacını sağlamak ve girdi maliyetlerini düşürmek için çalışmaların hızla sürdürüldüğünü belirtti. Tokdemir “2019 yılı Özel İdare Müdürlüğü bütçesinden yaptığımız 528 dekarda silajlık mısır projesini, ilçemize bağlı Boğazköy ve Akdağ'da başlattık. Silajlık mısır tohumlarını, ekilmek üzere ücretsiz olarak üreticimize teslim ettik. Kaba yem ihtiyacını sağlamak ve girdi maliyetlerini düşürmek için çalışmalarımız devam ediyor. Üreticilerimizin tercih ettiği silajlık mısır ekimi son yıllarda giderek artıyor. Bir projemizi daha hayata geçirdik, çiftçilerimize hayırlı olsun. Her zaman çiftçilerimizin yanındayız” dedi.

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