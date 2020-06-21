Simav - Abide arasında yol çalışması

Kütahya'nın Simav ilçesi ile Abide arasında yapımına 2017 yılında başlanan ancak uzunca bir süredir beklenen 38 kilometrelik yol çalışmasına yeniden başlandığı bildirildi.

Simav AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kulat, Simav–Abide arasında uzun bir aradan sonra başlayan yol çalışmalarını yerinde incelediklerini belirtti. Kulat, “AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, AK Parti Kütahya milletvekilleri Ahmet Tan, İshak Gazel, Ceyda Çetin Erenler, Simav Belediye Başkanı Adil Biçer ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile birlikte, yüklenici firmanın şantiyesini ziyaret ettik. Yapılan toplantıda Karayolları 14'üncü Bölge Müdürü Ömer Güzel ve Bayburt Gurup Yönetim Kurulu Üyesi Güngör Şentürk'ten, yeniden başlanan yol çalışmalarıyla ilgili bilgi aldık. Kütahya AK Parti milletvekillerinin Ankara'da yaptıkları girişimler neticesinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından verilen talimatla, firma araç parkının 3 katına çıkarılması ve yolun 1'inci etabının bu yıl tamamlanacak olması bizleri memnun etti. Uzun bir süredir tamamlanmasını beklediğimiz Simav – Abide arası yol çalışmasının takibinde ve bugün yapılan ziyarette yanımızda olan AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun ile Kütahya AK Parti milletvekilleri Ahmet Tan, İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler'e teşekkür ediyoruz. Durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz” dedi.