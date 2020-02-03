Simav AK Parti'de delege seçimi

Kütahya'nın Simav ilçesinde, delege seçimi heyecanı yaşandı. AK Parti'de kongre süreci öncesinde delege seçimi yapıldı. Ak Parti İlçe Başkanlığı'nda yapılan delege seçiminde, 994 kişinin oy kullandığı ve 400 delegenin seçildiği belirtildi.

Simav AKParti İlçe Başkanı Ahmet Kulat, “ 7'inci olağan kongremiz için delege seçimini tamamladık. Büyük bir coşku ve özveri içerisinde gerçekleştirdiğimiz delege seçimine iştirak eden tüm teşkilat mensuplarımıza yürekten teşekkür ediyor, memleketimize hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. Durmadan yorulmadan hizmete devam edeceğiz” dedi.