Simav Belediye Meclisi ilk toplantısını yaptı

Kütahya'nın Simav ilçesinde, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde AK Parti'den Belediye Başkanı seçilen Avukat Adil Biçer, Belediye Başkanı olarak ilk Meclis toplantısını yaptı. Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen Nisan ayının ilk toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla, ve dualarla başladı.

Meclis gündemine geçilmeden önce bir konuşma yapan Başkan Biçer, yeni seçilen Meclis üyelerine başarılar diledi. Biçer “ Seçimin ardından tarafıma Belediye Başkanlığı görevi verilmesiyle birlikte parti rozetimi çıkardım. Meclis üyelerimizle birlikte Simav için çalışacağız. Birlikte alacağımız kararlarla ilçemize hizmet edeceğiz. Yeni seçilen Meclis üyelerimize başarılar diliyorum. Bizi bu göreve layık gören hemşerimize de şükranlarımızı sunuyorum” dedi.

Toplantı gündem maddelerine geçilerek, 1'inci ve 2'inci Başkan Vekilliği seçimi yapıldı. Gizli oylama ile yapılan seçim sonrası Meclis 1'inci Başkan Vekilliğine Mehmet Yücel (AK Parti), 2'inci Başkan Vekilliğine ise Abbas Biroğul (AK Parti) seçildi.

Faaliyet raporu ile ilgili hazırlanan kitapçık Meclis Üyelerine dağıtılarak, inceleme sonunda görüşlerine ve isteklerine yer verildi.

Simav Belediyesini mali iş ve işlemlerinin yeminli Mali Müşavir veya Bağımsız Denetim Şirketi tarafından incelenmesi konusu görüşülerek, rapor hazırlanıp Meclis üyelerine verilmesi kararlaştırılarak, Denetim Komisyonu raporu okundu.