Simav Belediye Meclisi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Kütahya'nın Simav Belediye Meclisi, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Simav Belediye Meclis toplantısı, Belediye Başkanı Adil Biçer başkanlığında olağanüstü toplandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek amacıyla karar alındı.

Biçer, “Bu gün Belediye Meclis salonumuzu Türk Bayrakları ile donattık. Şanlı Türk ordusu, uluslar arası terör şebekelerinin oyununu bozmak amacıyla tarihe yeni bir başarı imzası attı. Ülkemiz için tehdit oluşturan terör örgütlerinin yıkıcı faaliyetlerini sonlandırmak, yurtlarını zulüm, sürgün, baskı ve katliamlarla yitirmiş yüz binlerce Suriyelinin vatanlarına dönüşlerini sağlamak amacıyla düzenlenen ‘Barış Pınarı Harekatı'nı, Simav Belediye Meclisi olarak destekliyor, şanlı ordumuza ve kahraman Türk askerimize muvaffakiyetler diliyoruz” dedi.

Meclis toplantısı sonunda, belediye önünde hatıra fotoğrafı çektiren meclis üyeleri Türk Silahlı Kuvvetleri'ne asker selamı gönderdi.