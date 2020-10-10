Simav Belediyesi araç filosuna 3 yeni araç ekledi

Kütahya'nın Simav Belediye Başkanlığı, çağdaş belediyecilik anlayışı ile her geçen gün hizmet ağını genişleterek, Devlet Malzeme Ofisi'nden 1 milyon 20 bin TL karşılığında 3 adet çöp toplama aracı satın aldı.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, sayısı artan araç filosu ile hizmet yürüyüşüne hız kazandırdıklarını belirtti. Başkan Biçer, “Geçtiğimiz Mayıs ayında Devlet Malzeme Ofisi (DMO) bağlantılı olarak, önümüze çıkan bir fırsatı değerlendirdik. Bu gün açılışını yapacağımız üç adet çöp kamyonunu Simav Belediyesi araç filosuna kazandırdık. Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bu araçları kazandırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Söz konusu araçlar 7 + 1 metreküp kapasiteli olup, 1 milyon 20 bin TL bedelle satın alınmıştır. İlçemize hayırlı olmasını diliyorum. Sizlerden aldığımız güçle, hizmetlerimizi yerine getireceğiz” dedi.

İlçe Müftüsü Muhammed Aydın, hizmete giren 3 aracın kazasız hizmet vermesi adına yaptığı duadan sonra kurban kesimi yapılarak tören sona erdi.

Cumhuriyet meydanında yapılan törene Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Belediye Başkanı Adil Biçer, Başkan Yardımcısı Fatih Kalay, İlçe Müftüsü Muhammed Aydın, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kulat, Sivil Toplum Kuruluşları'nın (STK) temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.