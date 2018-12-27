Simav Belediyesi kar temizleme çalışması başlattı

Kütahya'nın Simav ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası, belediye ekipleri kar temizleme çalışması başlattı.

Alınan bilgiye göre, olumsuz hava şartlarına karşı vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin sabah erken saatlerden itibaren çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Greyder, kepçe ve diğer ekipmanlarla şehrin ana arterlerinden başlanarak, ara sokaklarına kadar kar küreme çalışmaların devam ederken, özellikle eğitim kurumları, ibadethaneler, kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda meydana gelen buzlanmalara karşı da tuzlama çalışmaları yapılıyor. (MEİ-EFE)