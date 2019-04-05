İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Simav Belediyesi'nde devir-teslim töreni

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Seçimlere katılmayan AK Partili Belediye Başkanı Süleyman Özkan, seçimi kazanan AK Parti’li Avukat Adil Biçer’e koltuğu devrettiSimav’da 6 bin 977 oy alarak Belediye Başkanlığı seçimini kazanarak, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Bilal Arıkız’ın elinden mazbatasını alan Avukat Adil Biçer, belediyede düzenlenen devir teslim törenine geldi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Seçimlere katılmayan AK Partili Belediye Başkanı Süleyman Özkan, seçimi kazanan AK Parti'li Avukat Adil Biçer'e koltuğu devretti


Simav'da 6 bin 977 oy alarak Belediye Başkanlığı seçimini kazanarak, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Bilal Arıkız'ın elinden mazbatasını alan Avukat Adil Biçer, belediyede düzenlenen devir teslim törenine geldi.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Kur'an-ı Kerim okundu. Binlerce vatandaşın Belediye meydanında toplanmasıyla devan eden törende eski Başkan Süleyman Özkan bir konuşma yaptı. Özkan “ 38 yıllık belediyeciliğimin son 5 yılını Ak Partiden Belediye Başkanı olarak görev yapmamın onurunu ve gururunu yaşıyorum. Ak Partiden yeni seçilen Avukat Adil Biçer kardeşime başarılar diliyorum” dedi


Yeni seçilen Belediye Başkanı Avukat Adil Biçer, “Taahhütte bulunduğumuz hizmetlerin yer aldığı kitapçık daima masamın üzerinde duracak. Siz Simav halkıyla birlikte alınan kararları Belediye Meclisine getirerek sonuçlandıracağız. Ağır adımlarla yürüyen Simav'ımızı, bu günden başlayıp hep birlikte hızlandıracağız. Allah yar ve yardımcımız olsun. Simav beklediği ve hak ettiği hizmetlere kavuşacaktır” dedi.


İlçe Müftüsü Muhammed Aydın tarafından yapılan duanın ardından Vatandaşların tebrikleri kabul edilerek, Simav halkına etli pilav, irmik helvası ve ayran ikramı yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.