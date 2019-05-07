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Simav Belediyesinden 750 kişilik iftar

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Belediye Başkanlığı tarafından Ramazan ayının ilk iftarı verildi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Belediye Başkanlığı tarafından Ramazan ayının ilk iftarı verildi.


Simav Belediye Başkanı Avukat Adil Biçer'in vatandaşlara kendi eliyle yemek dağıttığı programda 750 kişi hep birlikte oruçlarını açtı. Simav Belediye Başkanı Avukat Adil Biçer, her yıl geleneksel olarak yaptığımız iftar hayrına ailesiyle birlikte katıldığını, halkla birlikte iftar yapmaktan mutlu olduklarını ifade etti. Biçer “Bir asırlık iftar hayrı geleneğimizi bu yıl da sürdüreceğiz. İftar soframız herkese açık. Allah'a şükürler olsun ilk iftarımızın bereketiyle birlik ve beraberliğimizi güçlendiriyoruz. Bu mübarek ayda, birçok vatandaşımızın burada buluşmasına vesile oluyoruz. Ramazan ayını idrak ederek, bayramına kavuşmayı Allah hepimize sağlıklı olarak nasip etsin inşallah” diye konuştu.

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