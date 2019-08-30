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Simav Belediyesi'nden altyapı çalışması

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yol düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yol düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Doğalgaz boru hatlarının döşenmesine paralel olarak Azerbaycan Caddesinden başlayan yol ve kaldırım düzenlemelerine, Kışla Caddesinden devam edildiği bildirildi.


Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, ilçe merkezinin daha modern ve güzel bir görünüme kavuşması için yol ve kaldırım düzenleme çalışmalarına devam edileceğini belirtti. Biçer “ Yol bakım ve kaldırım düzenlemeleriyle, şehir merkezindeki trafik akışı daha güvenli bir duruma gelecek. Esnaflarımıza, göstermiş oldukları ilgi ve sabırdan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

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