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Simav Belediyesi'nden 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Kütahya’nın Simav Belediye Başkanlığı’ndan ‘Biz Bize Yeteriz Türkiye’m’ Milli Dayanışma Kampanyası’na 27 bin TL bağış yapıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Simav Belediye Başkanlığı'ndan ‘Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' Milli Dayanışma Kampanyası'na 27 bin TL bağış yapıldığı bildirildi.


Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Başkan Yardımcısı Fatih Kalay ile birlikte nisan ayı maaşlarını kampanya için bağışladıklarını ifade etti. Biçer, “Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ihtiyaç sahiplerine yönelik başlattığı ‘Biz Bize Yeteriz Türkiye'm ' Milli Dayanışma Kampanyası'na belediye meclis üyelerimiz ve belediye personelimiz ile topladığımız 27 bin TL bağışı, bir kamu bankasındaki kampanya hesabına yatırdık. Bu zorlu günleri milletimizle, omuz omuza vererek en kısa sürede atlatacağımıza inanıyoruz“ dedi.

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