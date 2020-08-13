Simav Belediyesi'ne hibe itfaiye aracı

Kütahya'nın Simav Belediyesi'ne, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından hibe itfaiye aracı teslim edildi.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, 7 ton su kapasiteli hibe itfaiye aracının anahtarının, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin tarafından kendilerine teslim edildiğini ifade etti. Başkan Biçer “ Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Ak Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun ve Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Kalay'ın katılımlarıyla Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den teslim aldığımız 7 ton su kapasiteli hibe itfaiye aracımız ilçemize hayırlı olsun. Bu önemli aracın Simav Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne kazandırılmasında emeği geçen, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin başta olmak üzere Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kütahya Ak Parti Milletvekilleri Ahmet Tan, İshak Gazel, Ceyda Çetin Erenler, Ak Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun ve Ak Parti Simav İlçe Başkanı Ahmet Kulat'a teşekkür ederiz” dedi.