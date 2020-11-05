İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Simav Belediyesi'ne hibe minibüs

Kütahya’nın Simav Belediyesi’ne, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından minibüs hibe edildiği bildirildi.

Kütahya'nın Simav Belediyesi'ne, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından minibüs hibe edildiği bildirildi.


Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından hibe edilen 2008 model BMC Levend marka minibüsü teslim aldıklarını belirtti. Başkan Biçer “ Şehir içi toplu taşımada kullanılacak olan minibüsün, Simav Belediyesi'ne kazandırılmasına vesile olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Meclis Üyeleri'ne teşekkür ediyoruz. Rabbim sağlıkla kullanmayı nasip etsin” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.