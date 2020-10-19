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Simav Belediyesi'ne hibe otobüs desteği

Kütahya’nın Simav Belediyesi’ne, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, halk otobüsü hibe edildi.

Kütahya'nın Simav Belediyesi'ne, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, halk otobüsü hibe edildi.


Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, belediye'nin araç filosuna hibe olarak kazandırılan otobüsün, şehir içi toplu taşımayı rahatlatacağını belirtti. Başkan Biçer, “İzmir Büyük Şehir Belediyesi tarafından Simav Belediyesi'ne hibe edilen 1998 model Mercedes marka otobüsü, İzmir Büyük Şehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu'dan teslim aldık. Şehir içi toplu taşımada kullanılacak olan otobüsün Simav Belediyesi'ne kazandırılmasına vesile olan İzmir Büyük Şehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e Belediye Meclis Üyesi ve Ak Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal'a Belediye Meclis Üyelerine, ESHOT Genel Müdürü Erhan Bey ile Genel Müdür Yardımcısı Kerim Özer'e teşekkür ediyoruz. Hibe olarak aldığımız otobüsü, Rabbim sağlıkla kullanmayı nasip etsin” dedi.

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