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Simav Dernekler Platformu'nda büyük buluşma

Kütahya-Simav Dernekler Platformu ve Simav Belediyesi’nin birlikte İstanbul’da düzenlediği, Simavlılar buluşmasına, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Av.

Kütahya-Simav Dernekler Platformu ve Simav Belediyesi'nin birlikte İstanbul'da düzenlediği, Simavlılar buluşmasına, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Av. Hamza Dağ, Kütahya Ak Parti Milletvekilleri Ahmet Tan, İshak Gazel, Ceyda Çetin Erenler, Kütahya Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekili Ahmet Erbaş, İstanbul AK Parti Milletvekili Ravza Kavakçı Kan, MHP Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi Erdem Karakoç, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, MHP Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım, AK Parti Simav İlçe Başkanı Ahmet Kulat, Simav Belediye Başkanı Av. Adil Biçer ile çok sayıda Simavlı vatandaş katıldı.


Simav Ak Parti Simav İlçe Başkanı Ahmet Kulat, “Simav Dernekler Platformu'nun İstanbul'da yaşayan Simavlılara yönelik organize ettiği buluşmada bir araya geldik. Bizimkisi memleket meselesi diyerek çıktığımız bu kutlu yolda bizi yalnız bırakmayan hemşerilerimize ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.

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