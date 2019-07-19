Simav Fen Lisesinden başarı tablosu

Kütahya'nın Simav ilçesindeki Fen Lisesi başarıya doymuyor. Bu yıl Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğrenim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre, 2019 yılı mezunlarından ilk 4 bin içerisinde 3 öğrenci, 4 bin ile 10 bin puan aralığında 4 öğrenci, 10 bin ile 18 bin puan aralığında 11 öğrenci, 2018 yılı mezunlarından ise, ilk 6 bin içerisinde 1 öğrenci, 6 bin ile 8 bin puan aralığında 1 öğrenci, 8 bin ile 15 bin puan aralığında 1 öğrenci, 15 bin ile 18 bin puan aralığında 1 öğrenci olmak üzere toplam 22 öğrencinin Tıp Fakültesini kazandığı bildirildi.

Simav Fen Lisesi Müdürü Hamza Kara, “Sayısal puana göre sıralamada 18 bin - 25 bin Diş Hekimliği puan aralığında 4 öğrenci, 25 bin - 30 bin Eczacılık puan aralığında 4 öğrenci, 2018 mezunlarımızdan 1 – 22 bin Diş Hekimliği puan aralığında 1 öğrenci yer aldı. Eşit ağırlık puanına göre sıralamada 2019 yılı mezunlarından 1 ile 2 bin Hukuk Fakültesi puan aralığında 2 öğrenci, 2018 yılı mezunlarından 1 ile 12 bin Hukuk Fakültesi puan aralığında 2 öğrenci yer alırken, dil puanına göre sıralamada 2019 mezunlarımızdan 1- 5 bin puan aralığında 1 öğrenci yer aldı. Mühendislik ve diğer fakülteleri kazanan öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarıda emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.