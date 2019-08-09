Simav Fen Lisesi'nin YKS başarısı

Kütahya’nın Simav ilçesindeki Fen Lisesi Müdürlüğü tarafından Yükseköğrenim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre, iftihar ve gurur tablosu yayınlandı.
Kütahya'nın Simav ilçesindeki Fen Lisesi Müdürlüğü tarafından Yükseköğrenim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre, iftihar ve gurur tablosu yayınlandı. 78 öğrencinin üniversitelere yerleştiği belirtildi.
Simav Fen Lisesi Müdürü Hamza Kara “ Bu yıl yapılan Yükseköğrenim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre okulumuzdan 19 öğrenci Tıp Fakültelerine, 5 öğrenci Diş Hekimliği Fakültelerine, 2 öğrenci Eczacılık Fakültelerine, 19 öğrenci Mühendislik Fakültelerine, 10 öğrenci Eğitim Fakültelerine, 14 öğrenci Sağlık Bilimleri Fakültelerine, 3 öğrenci Veterinerlik Fakültelerine, 4 öğrenci Mimarlık Fakültelerine, 2 öğrencimiz ise Hukuk Fakültelerine kayıt yaptırma hakkı kazanmıştır. Sınavlara stratejik bir teknikle çalışan ve zamanını verimli kullanarak, tercih ettikleri üniversitelerde öğrenim görme hakkını kazanan öğrencilerimize tebrik ediyor, başarılar diliyoruz” dedi.(MEİ-EFE)