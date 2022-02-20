Simav Gölcük Yaylası, baharın müjdecisi çiğdemlerle renklendi

Kütahya'nın Simav ilçesinde bin 450 rakımlı Gölcük Yaylası, buzu çözülmeye başlayan krater gölü, karla kaplı toprak zemin ve yanında açan sarı renkli çiğdemlerin oluşturduğu rengarenk manzara özellikle hafta sonu ziyaretçileri kendine çekiyor.

Yapılan turizm yatırımlarıyla bölgenin en önemli dağ turizmi merkezi haline gelen Gölcük Mesire Alanı, yılın 12 ayında vatandaşların tercih ettiği bölgelerden biri haline geldi.

Gölü çevresindeki yürüyüş ve bisiklet yolu, taş konak evleri ile sosyal tesisleriyle göz dolduran Gölcük Yaylası'nda son günlerde buz tutan gölde hava sıcaklığındaki artış nedeniyle buzların erimeye başlaması, karda açan çiğdemler ziyaretçilere eşsiz bir manzara sunuyor.

Kış mevsimi olmasına rağmen vatandaşlar rengarenk manzaranın tadını çıkarmak için özellikle hafta sonlarında Gölcük Mesire Alanı'na akın ediyor.(MA-EFE)