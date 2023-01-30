İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Simav Gölcük Yaylasında kar ve çiğdemler yan yana

Kütahya’nın Simav ilçesindeki Gölcük Yaylası’nda kar ve erken açan çiğdemlerin yan yana görüntüsü fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Kütahya'nın Simav ilçesindeki Gölcük Yaylası'nda kar ve erken açan çiğdemlerin yan yana görüntüsü fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.


Bu yıl kar görmek amacıyla ailesiyle birlikte Hisarcık ilçesinden Gölcük Yaylası'na geldiğini belirten Cemil Şimşek, '' Gölcük Yaylası içerisinde barındırdığı krater gölü, yeni kayak pistiyle zaten tabiat harikası. Ayrıca zemindeki karın yanında baharın müjdecisi çiğdemlerin erken çiçek açması bölgeye ayrı bir güzellik katmış. O anı ölümsüzleştirmek amacıyla çekip sosyal medyada paylaştığım resim büyük beğeni topladı dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.