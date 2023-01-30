Simav Gölcük Yaylasında kar ve çiğdemler yan yana

Kütahya'nın Simav ilçesindeki Gölcük Yaylası'nda kar ve erken açan çiğdemlerin yan yana görüntüsü fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Bu yıl kar görmek amacıyla ailesiyle birlikte Hisarcık ilçesinden Gölcük Yaylası'na geldiğini belirten Cemil Şimşek, '' Gölcük Yaylası içerisinde barındırdığı krater gölü, yeni kayak pistiyle zaten tabiat harikası. Ayrıca zemindeki karın yanında baharın müjdecisi çiğdemlerin erken çiçek açması bölgeye ayrı bir güzellik katmış. O anı ölümsüzleştirmek amacıyla çekip sosyal medyada paylaştığım resim büyük beğeni topladı dedi.