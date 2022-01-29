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Simav Hazreti Aişe Yatılı Hafızlık Kız Kur'an Kusru öğrencilerinden örnek kampanya

Kütahya’nın Simav İlçe Müftülüğü Hazreti Aişe Yatılı Hafızlık Kız Kur’an Kusru öğrencileri, hocalarının önderliğinde İdlib’e yardım kampanyası başlattı.

Kütahya'nın Simav İlçe Müftülüğü Hazreti Aişe Yatılı Hafızlık Kız Kur'an Kusru öğrencileri, hocalarının önderliğinde İdlib'e yardım kampanyası başlattı.


Öğrenciler, öğrencilerden, hocalardan ve hayırseverlerden nakdi yardım topladı. Öğrenciler, kumbarada biriken ilk nakdi yardımları, öğreticileri aracılığıyla İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Feyzullah Küçükçakır'a makbuz karşılığı teslim ettiler.


Müftülükten yapılan açıklamada, "Bu örnek davranışlarından dolayı öğrencilerimize, hocalarına ve hayırseverlere teşekkür ederiz. Yüce mevlamız tüm hayırseverlerimizin yardımlarını kabul eylesin" denildi.(EFE-)

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