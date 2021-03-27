Simav heyetinden Bakan Pakdemirli'ye proje sunumu

Kütahya'nın Simav AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kulat ve Belediye Başkanı Adil Biçer, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi ziyaret ederek, sera yatırımları ve barajlarla ilgili projeleri sundu.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Bakan Pakdemirli'ye Eynal Kaplıcaları'ndaki termal seralarda üretilen hormonsuz domatesin kalitesini anlatıp, ikramda bulunduklarını belirtti. Başkan Biçer, “Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi Ak Parti Simav İlçe Başkanı Ahmet Kulat ile birlikte ziyaret ettik. İlçemizdeki sera yatırımları başta olmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı'na sunulan proje ve yatırımları istişare ettik. Nazik kabulleri ve ilgileri nedeniyle Bakan Pakdemirli'ye, ilçem adına şükranlarımızı sunuyorum” dedi.