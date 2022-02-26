İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Simav İlçe Müftülüğü'nden, “İslam'ın aileye verdiği önem” konulu sohbet

Simav İlçe Müftülüğünce Gençlik Merkezi Dini İlimler Atölyesinde gençlerle “İslam’ın aileye verdiği önem" konulu sohbet programı gerçekleştirildiği bildirildi.

Simav İlçe Müftülüğünce Gençlik Merkezi Dini İlimler Atölyesinde gençlerle “İslam'ın aileye verdiği önem" konulu sohbet programı gerçekleştirildiği bildirildi.


Konuyla ilgili İlçe Müftülüğü'nden yapılan açıklamada,” İlçe Müftülüğümüz personeli olup Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezinde Manevi Danışman olan Yasin İpek Gençlik Merkezinde Dini İlimler Atölyesinde gençlerle buluştu. Programda Yasin İpek, “İslam'ın Aileye Verdiği Önem” konulu sohbet gerçekleştirdi. Hisarardı Camii Müezzin Kayyımı Osman Aslanın konuk olduğu programın sonunda gençlere çay kurabiye ikram edildi” denildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.