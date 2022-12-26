Simav İlçe Müftülüğü'nden öğrencilere izcilik eğitimi

Konuyla ilgili İlçe Müftülüğü'nden yapılan açıklamada,” Müftülüğümüze bağlı Oduncuoğlu Camii Din Görevlimiz Cuma Ali Tosun, almış olduğu izcilik eğitimleri ve izcilik sertifikası ile okullarda öğrencilere yönelik izcilik eğitimleri vermeye devam etmektedir. Haftanın belirli günleri farklı okullarda eğitimlerini sürdüren Din Görevlimiz, Simav Çitgöl Şehit Uz. Çvş. Adil Oruç Ortaokulu öğrencilerine izcilik eğitimi vermiştir. Çitgöl Büyük Camide yapılan programa 20 öğrenci katıldı. Yapılan izcilik eğitiminde, izcilik kanunlarından, “İzci, sözünün eridir. Şeref ve haysiyetini her şeyin üzerinde tutar” konusu işlendi. Ardından Çitgöl Kasabası Büyük Camide akşam namazı cemaatle kılınıp çikolata ikramıyla program sonlandırıldı” ifadelerine yer verildi.