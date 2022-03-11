Simav İlçe Müftüsü Serçe, Fen Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi

Ziyarete Müftülük Şube Müdürü Feyzullah Küçükçakır, Vaizler Murat Kaya ve Zeynep Öztürk, Gençlik Koordinatörleri Necati Keleş ve Kadriye Çakmak da katıldılar.

Müftü Hasan Serçe etkinlikte yaptığı konuşmada, " Gelecek sizlere emanet. Sizler iyi insanlar olursanız, geleceğimiz de iyi olur. İlk önceliğimiz iyi bir insan olmak, sonrasında iyi bir meslek sahibi olmak" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından, "Modern Çağın İnanç Problemleri" adlı kitabın kritiğinin de yapıldığı program, yaklaşık 1,5 saat sürdü.