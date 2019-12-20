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Simav ilçe stadının suni çimleri yenileniyor

Kütahya’nın Simav ilçesinde Belediye Fen İşleri Müdürlüğü’nün katkılarıyla başlatılan suni çim kaldırma çalışmalarının başarıyla tamamlandığı bildirildi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde Belediye Fen İşleri Müdürlüğü'nün katkılarıyla başlatılan suni çim kaldırma çalışmalarının başarıyla tamamlandığı bildirildi.


Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Simav'ın sportif faaliyetlerde altın çağını yaşadığını belirtti. Biçer “ Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 800 bin TL karşılığında yaptığı ihale ile, ilçe stadımızın suni çim değiştirme işlemlerine başladık. Saha içindeki çimlerin söküm işlerini Fen İşleri Müdürlüğümüzün titiz çalışmalarıyla kaldırdık. Kale arkası sektörlerin tesviye işlerini tamamlayıp, okçuluk alanlarının çim döşeme işlerine başladık. Son yıllarda ilçemizde başarıyla gerçekleştirilen Türkiye şampiyonalarına bir yenisini eklemeye hazırlanıyoruz. İlçe stadımızın suni çim değişimi için emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun” dedi.

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