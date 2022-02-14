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Simav Jeotermal Sera TDİOSB'de bin 500 kişiye istihdam imkanı

Tarım ve Orman Bakanlığı Kütahya’nın Simav ilçesi Tarıma Dayalı İhtisas Jeotermal Sera OSB projesi ile ilgili güncel verileri paylaştıTarım ve Orman Bakanlığının açıkladığı verilere göre, Simav Jeotermal Sera TDİOSB projesi kapsamında 1,2 milyon metrekare alana 32 işletme 3 sanayi tesisi kurulacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Kütahya'nın Simav ilçesi Tarıma Dayalı İhtisas Jeotermal Sera OSB projesi ile ilgili güncel verileri paylaştı


Tarım ve Orman Bakanlığının açıkladığı verilere göre, Simav Jeotermal Sera TDİOSB projesi kapsamında 1,2 milyon metrekare alana 32 işletme 3 sanayi tesisi kurulacak. Proje faaliyete geçtiğinde Türkiye'nin sebze üretimine 32 bin ton katkı ve bin 500 kişiye istihdam sağlanacak.(MA-EFE)

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