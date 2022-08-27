İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Simav Jeotermal Seracılık ve Tarım Fuarı açıldı

Kütahya’nın Simav ilçesinde panayırı ile birleştirilen Türkiye’nin ilk Jeotermal Seracılık ve Tarım Fuarı açıldı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde panayırı ile birleştirilen Türkiye'nin ilk Jeotermal Seracılık ve Tarım Fuarı açıldı.


89 yıllık Simav Turizm ve Ticaret Panayırı'nın Simav'a ait kimlik inşasında etkin bir rolü olduğuna dikkat çeken Vali Ali Çelik, bu yıl ilki düzenlenen Türkiye'nin ilk Jeotermal Seracılık ve Tarım Fuarı'nın hayırlara vesile olmasını diledi.


Fuar 4 Eylül'e kadar devam edecek.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.