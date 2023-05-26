Simav Kaymakamı Karaloğlu, kan bağışında bulundu

Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, Çitgöl İlkokulu, Çitgöl Şehit Uzman Çavuş Adil Oruç Ortaokulu Müdürlükleri ve Çitgöl Belediye Başkanlığı'nın organize ettiği kan bağışı kampanyasına katılarak kan bağışında bulundu.

Yapılan kan bağışının ardından, robotik sınıfını ziyaret eden Kaymakam Karaloğlu, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.