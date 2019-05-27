Simav Kaymakamlığından 12 köye çocuk parkı

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Kaymakamlık Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından 3 yılda 12 köye çocuk parkı oyun grubu kuruldu.

Her yıl 4 çocuk parkı kurmayı planlayan Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından, Simav'a bağlı Bahtıllı, Başkonak, Gılmanlar, Güzelyurt, Hisarbey, Kalkan, Kızılcık, Yağıllar, Yağmurlar, Yeniköy, Kestel ve Sarıçam köylerine çocuk parkı ve oyun grubu kuruldu. Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, köylere hizmet götürürken, hedef kitlenin içinde çocukların da olduğunu belirtti. Halim “Her yıl 4 çocuk parkı kurmayı planladık. Son üç yıl içerisinde 12 köyümüze çocuk parkı ve oyun grubu kurduk. Çocuklar bizim geleceğimiz” dedi.