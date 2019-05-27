İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Simav Kaymakamlığından 12 köye çocuk parkı

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Kaymakamlık Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından 3 yılda 12 köye çocuk parkı oyun grubu kuruldu.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Kaymakamlık Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından 3 yılda 12 köye çocuk parkı oyun grubu kuruldu.


Her yıl 4 çocuk parkı kurmayı planlayan Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından, Simav'a bağlı Bahtıllı, Başkonak, Gılmanlar, Güzelyurt, Hisarbey, Kalkan, Kızılcık, Yağıllar, Yağmurlar, Yeniköy, Kestel ve Sarıçam köylerine çocuk parkı ve oyun grubu kuruldu. Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, köylere hizmet götürürken, hedef kitlenin içinde çocukların da olduğunu belirtti. Halim “Her yıl 4 çocuk parkı kurmayı planladık. Son üç yıl içerisinde 12 köyümüze çocuk parkı ve oyun grubu kurduk. Çocuklar bizim geleceğimiz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.