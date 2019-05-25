Simav Kaymakamlığı'ndan 2 bin 300 ton kömür yardımı

Kütahya'nın Simav ilçesinde, 2019 yılı için ilçe merkezi, belde ve köylerde ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik kömür dağıtımının başladığı bildirildi.

Simav Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından kriterlere uygun, 2 bin 300 ihtiyaç sahibi aileye hane başı 1 ton kömür verilecek.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, kömür dağıtımına ilçe merkezine en uzak köylerden başlatıldığını belirtti. Halim, “ 2019 yılı kış mevsimi için, ilçemize bağlı İmranlar, Çulhalar, Sünnetçiler, Dereköy, Bedirler, Bademli, Örencik, Ihlamur, Gılmanlar, Evciler, Toklar ve Köseler köylerinde kömür dağıtımları tamamlandı” dedi.