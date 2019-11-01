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Simav kestanesi 7 bin kişiye ekmek kapısı oldu

Kütahya’nın Simav ilçesinde yaklaşık 7 bin kişinin geçimini kestane üretiminden sağladığı bildirildi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde yaklaşık 7 bin kişinin geçimini kestane üretiminden sağladığı bildirildi.


Simav Orman İşletme Müdürü Osman Aksoy, Simav'ın Mamak köyü ve Hacı Hüseyin Efendi köyleri arasında, 700 metre ile bin 200 metre rakımdaki 27 kilometrelik alanda yetiştirilen kestane ağaçlarından 7 bin kişinin faydalandığını belirtti. Aksoy, “Bu yıl yağışların az olması sebebiyle kestane rekoltesinde düşüş görüldü, yaklaşık 7 bin kişinin faydalandığı kestaneden bin 500 ton rekolte bekliyoruz. Bu yıl ilçe ekonomisine 30 ile 40 milyon TL girdi sağlayacak olan kestane için iyileştirme mücadelemiz devam ediyor. 2 yıl önce Demirciköy Beldesi Öreğler mahallesi hıyarlık mevkiindeki 13 dekarlık orman arazisine 3 bin Anadolu kestanesi fidanı dikimi yaptık. Simav ve çevresindeki kestane alanlarının yüzde 30'unda iyileştirme çalışmaları yaparak, toplam 311 dekarlık alandaki kestane ağaçlarında dal kanseri ile mücadele edildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Ziraat Odası Başkanlığı ile birlikte yürüttüğümüz çalışmalardan olumlu sonuçlar alıyoruz” dedi.

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