Simav kestanesi 'coğrafi işaret' aldı

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Kaymakamlık ve Ziraat Odası Başkanlığı işbirliği ile, Simav kestanesi için coğrafi işaret almak üzere, Türk Patent Enstitüsü'ne (TPE) başvuru yapıldı.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Simav kestanesinin yılda 2 bin ton üretimi yapıldığını ve ilçe ekonomisine yıllık 25 milyon TL katkı sağladığını belirtti. Halim, “Lezzetiyle ve kalitesiyle ünlü Simav kestanesi, Türkiye Patent Enstitüsü ‘nün ‘tpe.gov.tr.' uzantılı internet sitesindeki 14 Mayıs 2018 başvuru tarihli ve C 2018 / 114 dosya numarası ile ‘Coğrafi İşaret' listesinde yer aldı. Simav kestanesi, onaylı ve coğrafi işaretli ürün oldu, Simav adı ile ülke genelinde bilinir hale gelecek. İlçemiz adına, hayal ve hedeflerimizin birini daha gerçekleştirmiş olduk. Hayırlı olsun ” dedi. (MEİ-EFE)