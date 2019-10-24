Simav kestanesi tezgahlardaki yerini aldı

Kütahya'nın Simav ilçesinde, kış günlerinin vazgeçilmezi kestane, pazarda tüketiciyle buluştu. Bu yıl 15 TL ile 25 TL arasında satışa sunulan Simav'ın coğrafi işaretli kestanesi, doyurucu özelliğinin yanı sıra, kış aylarında koruyucu özelliğinin olmasından dolayı yoğun ilgi görüyor. Hediyelik gıda olarak da tercih edilen Simav kestanesine, kargo şirketlerinin indirim uygulayacağı bildirildi.

Kestane satıcısı Ahmet Üstün (73), Demirciköy kestanesinin farklı aromasıyla çok lezzetli olduğunu belirtti. Üstün “ Bu yıl kestane rekoltesinin düşük olmasından dolayı, 1 kilogram kestane fiyatı 15 ile 25 lira arasında olacak. Kış aylarında bu fiyat 35 TL'nin üzerine çıkabilir. Üreticilerin, toptan kestane alımı yapan şirketlere karşı daha dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum” dedi.

Simav'ın Ahmetli köyünden pazara kestane satmak için gelen Gülizar Yıldırgan, kestane toplamanın ve emeğinin çok zor olduğunu, özellikle kestane ağacının dalları çok gevrek olduğu için her yıl ağaçtan düşme kazalarının görüldüğünü ifade etti.