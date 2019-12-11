Simav kestanesine ilgi

Kütahya'nın kestanesiyle ünlü Simav ilçesinin lezzetli ürünü, fiyatların yükselmesine rağmen ilgi görmeye devam ediyor. Özellikle kış gecelerinde tüketilen meşhur Simav kestanesinin kilosu 10 TL ile 30 TL arasında satılıyor.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki kestane satıcısı Selman Kol (30) geçen yıl kestane fiyatlarının daha uygun olduğunu, en fazla 20 TL'den sattıklarını belirtti. Kol, “Kestane üreticilerinin sezon başındaki toptan satışları, tüketicilerin perakende alımlarını olumsuz etkiliyor. Küçük boy kestane fiyatı 10 TL, orta boy kestane fiyatı 20 TL, büyük boy kestanenin fiyatını ise 30 TL olarak satıyoruz. Alış fiyatlarımız yüksek olduğu için, kazancımız da düşük oluyor” dedi.

Kestane almak için pazara gelen Oğuz Çetin, “Sobalarımızın üzerindeki kestane sayısı azalmasına rağmen, yine de kestane alıyoruz. Simav'ın lezzetli kestanesini, ilçe dışındaki yakınlarımıza da hediye olarak gönderiyoruz. Üreticilerin toptan kestane satışları azalırsa , vatandaşlar daha fazla tüketebilir" diye konuştu.