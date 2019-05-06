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Simav Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin mezuniyet sevinci

Kütahya’nın Simav ilçesindeki Dumlupınar Üniversitesi, Dr.

Kütahya'nın Simav ilçesindeki Dumlupınar Üniversitesi, Dr. İbrahim Naci Eren yerleşkesinde mezuniyet sevinci yaşandı.


Simav Meslek Yüksek Okulu (MYO), son sınıf öğrencileri için hazırlanan mezuniyet törenine; Kaymakam Türker Çağatay Halim, Belediye Başkanı Av. Adil Biçer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirikçi, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi partilerin temsilcileri, öğretim görevlileri, öğrenciler ve davetliler katıldı.


Simav Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Rüştü Güntürkün, yaptığı konuşmada, hayata hazırladıkları öğrencilerden ayrılmanın burukluğunu yaşadıklarını ve onların birer meslek sahibi olmaları için yaptıkları eğitimin çok önemli olduğunu belirtti.


Dereceye giren öğrencilere ödüllerin dağıtılması ve yapılan ikramları ardından, Simav Meslek Yüksek Okulu son sınıf öğrencileri kep attı ve gönüllerince eğlendi.

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